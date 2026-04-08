Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Liverpool maçı CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan Paris Saint-Germain, 18 puanla 3. sıradan gelen İngiliz devi Liverpool’u konuk ediyor. Geçtiğimiz turlarda Chelsea’yi saf dışı bırakarak moral bulan PSG, taraftarı önünde rövanş öncesi avantaj arıyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici performansını Paris deplasmanında da sürdürmek niyetinde. Peki, PSG - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük kupasında heyecan çeyrek final maçlarıyla doruğa çıkıyor. Ev sahibi PSG, Luis Enrique yönetiminde bu sezon özellikle iç sahada sergilediği baskılı oyunla dikkat çekiyor. Lig aşamasında bazı istikrarsız sonuçlar alsa da, son 16 turunda Chelsea'ye karşı her iki maçta da galip gelerek gerçek gücünü kanıtlayan Fransız ekibi, hücum hattındaki yıldızları Dembele ve yeni transferleri Kvaratskhelia ile Liverpool savunmasını zorlamayı hedefliyor. Liverpool tarafında ise tam bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi hakim. Lig aşamasını 3. sırada bitirerek doğrudan favoriler arasına giren konuk ekip, hafta sonu FA Cup'ta Manchester City'ye elenmenin üzüntüsünü Paris'te unutmak istiyor. İşte PSG-Liverpool maçının detayları!

PSG-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki PSG-Liverpool maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

PSG-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 22.00'de, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdüğüyle yapılacak.

PSG-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Liverpool mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-Liverpool MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR CANLI

PSG-Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

