Manchester United deplasmanda Brighton'u yendi! Bruno Fernandes rekor kırdı

Manchester United deplasmanda Brighton'u yendi! Bruno Fernandes rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmadan Manchester United 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:11 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:23
İngitere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Manchester United bu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mücadelede Manchester United'ın gollerini; 33'te Doku, 44'te Mbeumo ve 48. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ManU ligi 71 puanla 3. sırada tamamladı.

Ev sahibi Brighton ise 53 puanla ligi 8. sırada bitirdi.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Dorgu'ya yaptığı asistle 21. asistini yaptı ve Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu oldu

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadelede ayrıca milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

