Manchester City'den hüzünlü kapanış!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu Aston Villa'nın iki golü de ikinci yarıda Ollie Watkins'den gelirken City'nin tek golünü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 78 puan ile ligi 2. sırada tamamladı. Aston Villa ise 65 puan ile 4. sırada yer aldı.

ETIHAD'DA DUYGUSAL ANLAR

Etihad Stadyumu'nda sezon sonunda takıma veda eden isimler nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Mücadele öncesi Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Pep Guardiola'ya özel hazırlanan hediyeyi takdim etti.

Sahaya çıkarken gözyaşlarını tutamayan Bernardo Silva, dakika 59'da yerini Mateo Kovacic'e bıraktı. Portekizli yıldız kenara ağlayarak gelirken kendisini gözleri dolu bir şekilde Guardiola karşıladı.

Öte yandan John Stones da 10 yıldır formasını giydiği Premier Lig ekibine Aston Villa maçı ile birlikte veda eden bir diğer isim oldu.

Manchester City taraftarları, 3 efsanesine onlar için hazırlamış olduğu pankartlar ile "elveda" dedi.

EDERSON VE İLKAY TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Ederson ve Galatasaraylı İlkay Gündoğan, Manchester City-Aston Villa mücadelesini tribünden takip etti.