CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'den hüzünlü kapanış!

Manchester City'den hüzünlü kapanış!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 2-1 mağlup oldu. Etihad Stadyumu'nda sezon sonunda takıma veda eden isimler nedeniyle duygusal anlar yaşandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:23
Manchester City'den hüzünlü kapanış!

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu Aston Villa'nın iki golü de ikinci yarıda Ollie Watkins'den gelirken City'nin tek golünü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 78 puan ile ligi 2. sırada tamamladı. Aston Villa ise 65 puan ile 4. sırada yer aldı.

ETIHAD'DA DUYGUSAL ANLAR

Etihad Stadyumu'nda sezon sonunda takıma veda eden isimler nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Mücadele öncesi Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Pep Guardiola'ya özel hazırlanan hediyeyi takdim etti.

Sahaya çıkarken gözyaşlarını tutamayan Bernardo Silva, dakika 59'da yerini Mateo Kovacic'e bıraktı. Portekizli yıldız kenara ağlayarak gelirken kendisini gözleri dolu bir şekilde Guardiola karşıladı.

Öte yandan John Stones da 10 yıldır formasını giydiği Premier Lig ekibine Aston Villa maçı ile birlikte veda eden bir diğer isim oldu.

Manchester City taraftarları, 3 efsanesine onlar için hazırlamış olduğu pankartlar ile "elveda" dedi.

EDERSON VE İLKAY TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Ederson ve Galatasaraylı İlkay Gündoğan, Manchester City-Aston Villa mücadelesini tribünden takip etti.

Esenler Erokspor-Çorum FK | CANLI
Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
CHP'de "tahliye" kaosu! Kılıçdaroğlu'nun avukatı Genel Merkez'e girdi: Özgür Özel önce sokakları kaşıdı sonra binadan ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'un gündeminde 2 Senegalli var!
Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'den hüzünlü kapanış! M. City'den hüzünlü kapanış! 20:18
Şampiyon Arsenal galip bitirdi! Şampiyon Arsenal galip bitirdi! 20:17
Ferdi'li Brighton ManU'ya mağlup! Ferdi'li Brighton ManU'ya mağlup! 20:11
Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! 18:56
Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti! Yıldız isim Trabzonspor'a veda etti! 18:34
Cimbom'un gündeminde 2 Senegalli var! Cimbom'un gündeminde 2 Senegalli var! 18:14
Daha Eski
Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu! Maldini'nin Safi'ye önerdiği hoca belli oldu! 18:07
Esenler Erokspor-Çorum FK | CANLI Esenler Erokspor-Çorum FK | CANLI 17:41
G.Saray'dan Lukas Podolski'ye teşekkür! G.Saray'dan Lukas Podolski'ye teşekkür! 16:49
Osman Aşkın Bak'tan Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'a tebrik! Osman Aşkın Bak'tan Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz'a tebrik! 16:36
Alaba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! Alaba'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! 16:22
1. Lig play-off finalinin VAR'ı belli oldu! 1. Lig play-off finalinin VAR'ı belli oldu! 16:00