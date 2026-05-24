Ziraat Türkiye Kupası
Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Milton Delgado...

Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Milton Delgado...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Beşiktaş’ın da radarında bulunan Arjantinli genç yıldız için resmi girişimde bulundu. Bordo-mavililerin teklifine Güney Amerika temsilcisinden ise kısa süre içinde yanıt geldi. İşte transfer dosyasındaki son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:57
Boca'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Milton Delgado...

Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası Trabzonspor, yeni sezon tansfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Avrupa kupalarına derin bir kadroyla katılmak isteyen Fatih Tekke ve ekibi Boca Juniors'un genç yeteneği Milton Delgado'yu gözüne kestirdi.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ İLETTİ

Arjantin basınından gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Bordo-mavililer, Boca forması giyen 20 yaşındaki orta saha için resmi tekifini iletti. Güney Amerika devi ise Trabzonspor'un yaptığı 8 milyon euro'luk teklifi reddetti.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Arjantin basınından gazeteci Ezequiel Sosa'nın haberine göre ise Beşiktaş da genç orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Kadroda gençleştirme operasyonuna giden Beşiktaşlı kurmaylar, Arjantinli ön liberoyu potansiyeli yüksek olduğu için transfer listesine dahil etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Boca Juniors formasıyla tüm kulvarlarda 22 resmi maça çıkan Delgado, 1 asist ile takımına katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Milton Delgado'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

