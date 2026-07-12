Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı performansıyla dikkat çeken futbolcusuna bu kez Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli talip oldu.