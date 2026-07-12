İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Al Ahli talip olmuştu
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun ismi transferde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmenin ardından Aktürkoğlu için aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 09:48
Al Ahli yönetiminin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Buna karşın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, milli futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli teknik adamın, Kerem'in yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip olduğunu yönetime ilettiği ifade edildi.
Yönetime sunduğu raporda Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nun hücum hattına kattığı dinamizm, yüksek mücadele gücü ve skor katkısının takım için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncunun takımda kalmasının hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri açısından daha faydalı olacağını vurguladı.
Fenerbahçe yönetiminin ise bir yandan Al Ahli'den gelebilecek olası teklifi değerlendirmeye hazırlanırken, diğer yandan teknik heyetin görüşünü de dikkate alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların, beklentileri karşılamayan bir teklif gelmesi halinde Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay vermeyeceği konuşuluyor.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, milli futbolcunun geleceği hem Fenerbahçe taraftarları hem de transfer piyasası tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-lacivertli formayı giymeye devam edip etmeyeceği, yapılacak görüşmelerin ardından kesinlik kazanacak.
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