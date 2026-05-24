Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı CANLI İZLE (Trendyol 1. Lig Play-off finali)

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off final maçında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. İki takım Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Süper Lig biletini alabilmek için kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LERİ:
Esenler Erokspor: Ertuğrul, Cavare, Nzaba, Enes, Hayrullah, Mikail, Tugay, Amilton, Recep, Faye, Kayode
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda, Erkan, Üzeyir, Pedrinho, Serdar, Fredy, Oğuz, Burak, Thiam
ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı TSİ 19.00'da başladı.
ESENLER EROKSPOR-ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.