Amed Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'de Amed, Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır temsilcisi Iğdır'dan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak mutlu sona ulaştı. Yeşil-kırmızılılar, son hafta Süper Lig için çekiştiği E.Erokspor'un evinde Pendik'le 1-1 berabere kalmasının ardından 74'er puanla ikili averajla rakibini geçerek, Süper Lig'e adını yazdırdı. Süper Lig'de 15 yıl sonra ilk kez bir Diyarbakır temsilcisi mücadele edecek. Son olarak 2009-2010'da Diyarbakırspor Süper Lig'de yer almış ve küme düşmüştü. Amedspor ayrıca Süper Lig tarihinde yer alacak 78. takım oldu.

DİYARBAKIR'DA BÜYÜK COŞKU

Diyarbakır'da Amed taraftarı, takımlarının Süper Lig için Iğdır FK deplasmanında oynadığı maçı dev ekranlardan takip etti. Kent Meydanı ile Park Orman'da kurulan ekranlardan karşılaşmayı izleyen taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla destekte bulundu. Bitiş düdüğünün ardından çok sayıda taraftar, araçlarıyla takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlamak için konvoylar oluşturarak, tur attı. Kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasının sevincini havai fişeklerle kutladı.