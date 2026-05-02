Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:36

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında RAMS Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Maçın ardından sar-lacivertli ekibin yöneticisi Ertan Torunoğulları çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ertan Torunoğulları: "Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı. Kimse bunu gündeme getirmiyor. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olunca neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Fenerbahçe'nin 7 oyuncusu sakat olunca kimse bunun üzerine gitmiyor ama başka nedenler arıyor."
