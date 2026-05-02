Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Samsun'da şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etme fırsatını haftaya bıraktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 21:59 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:11
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar galip gelmesi halinde şampiyon olacağı karşılaşmadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor'un galibiyet gollerini 22 ile 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji ve 57 ile 82. dakikalarda Cherif Ndiaye kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 9. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 74 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından şampiyonluk umutlarını gelecek haftaya bıraktı. Samsunspor ise 48 puana yükseldi.

Cimbom gelecek hafta sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY'IN KALESİNDE GÜNAY GÜVENÇ GÖREV YAPTI

Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e teslim etti.

Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı Devamını Oku BUNU DA OKU

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Devamını Oku BUNU DA OKU

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Samsunspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada alındı.

Müsabakada yaklaşık 2 bin emniyet personeli görev yaptı. Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra polis de görev aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji'nin vuruşunda meşin yuvarlak, Günay'a çarpıp kornere gitti.

9. dakikada orta saha Victor Osimhen'den aldığı topla hızla ilerleyen Yunus'un sağ kanattan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada Yalçın'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Sane'nin kale karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada Yalçın'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.

57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1

83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1

