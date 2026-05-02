Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:07
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Trabzonspor'un golünü 90+3. dakikada Umut Nayır kaydederken, Göztepe'nin golü ise 32. dakikada Juan'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç 42. dakikada 2. sarı karttan kırmızı gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya çıkaran Trabzonspor 3. sırayı garantiledi.

Göztepe ise 52 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına konuk olurken, Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Janderson'un sağ taraftan çıkardığı pası penaltı noktası yakınında Juan kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direkten döndü.

24. dakikada ceza alanı dışından Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Lis sol tarafına gelen topu yatarak çeldi.

32. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ taraftan yerden pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Juan'ın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelerle buluştu: 0-1

34. dakikada Janderson'un ceza alanı dışından yerden sert şutunda, top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

36. dakikada sol çaprazda Pina'dan sıyrılarak ceza alanına giren Juan'ın kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

