Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet!

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçı öncesi 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet kampanyası başlattı. Başvurular 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Maraton Passo gişesinden yapılabilecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 11:49
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 32'nci haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde genç taraftarlarına ücretsiz bilet tanımlayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, 18 yaş altı taraftarlar için sınırlı sayıda ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz bilet işlemleri 29 Nisan Çarşamba, 30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan Maraton Passo gişesinden, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş, yani henüz 18 yaşını doldurmamış olan taraftarlar kampanyaya dahil olabilecek. Ayrıca geçerli e-bilet süresine sahip olunması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması zorunlu tutuluyor. Başvuru sırasında T.C. kimlik belgesinin gişe görevlisine ibraz edilmesi gerekirken, işlemlerin yalnızca şahsen yapılabileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada ücretsiz bilet tanımlamalarının kontenjanla sınırlı olduğunun altı çizildi.

