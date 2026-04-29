Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Tedesco ve İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından ortaya çıkan gerçek şok etkisi yarattı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından yönetimden bir ismin İsmail Kartal'ı arayarak "Hazır ol" dediği fakat oyuncuların araya girmesiyle birlikte Tedesco ile devam kararı alındığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 12:09
Sarı-lacivertli camiada bu kararın yankıları sürerken olayın perde arkasına ilişkin gerçek ortaya çıktı.
"HAZIR OL" ÇAĞRISI
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından yönetimden bir isim, İsmail Kartal'la telefon görüşmesi yaptı ve Kartal'a, "Göreve hazır ol hocam. Başkan, Tedesco ile konuşacak işi bitirecek" dedi.
Tedesco ile ilgili ayrılık kararının o maçın ardından alınması beklenirken son anda oyuncuların araya girmesi ile İtalyan-Alman çalıştırıcıya bir şans daha verildi.
