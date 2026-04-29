Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında "6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum." ifadeleri yer almıştı. Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna aday olacak isimler ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Saran'ın seçim kararını açıklamasından sonra; Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu duyuran ilk isim; Barış Göktürk oldu.
Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi, manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" dedi.
AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR
Göktürk'ün bu açıklamasının ardından gözler Hakan Safi ile Mehmet Ali Aydınlar'a çevrildi.
Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Safi, daha önce yaptığı açıklamada; 'Yönetim seçim kararı alması halinde başkanlığa aday olurum' ifadesini kullanmıştı.
Mehmet Ali Aydınlar da yakın çevresine seçimde aday olacağına dair açıklamalar yaptı.
Hem Mehmet Ali Aydınlar'ın hem de Hakan Safi'nin bu hafta içinde başkanlığa adaylıklarını resmi olarak duyurmaları bekleniyor. Fenerbahçe, 3 adaylı seçime girecek.
SARAN ADAY OLMAYACAK
Eylül ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçimde aday olmayacak.
