Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında "6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum." ifadeleri yer almıştı. Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna aday olacak isimler ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

67 puanda kalan ve 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılar ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı ve şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrasında önce teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le yollar ayrıldı ardından da Başkan Sadettin Saran, dün seçim kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Saran'ın seçim kararını açıklamasından sonra; Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu duyuran ilk isim; Barış Göktürk oldu.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi, manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Göktürk'ün bu açıklamasının ardından gözler Hakan Safi ile Mehmet Ali Aydınlar'a çevrildi.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Safi, daha önce yaptığı açıklamada; 'Yönetim seçim kararı alması halinde başkanlığa aday olurum' ifadesini kullanmıştı.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Mehmet Ali Aydınlar da yakın çevresine seçimde aday olacağına dair açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

Hem Mehmet Ali Aydınlar'ın hem de Hakan Safi'nin bu hafta içinde başkanlığa adaylıklarını resmi olarak duyurmaları bekleniyor. Fenerbahçe, 3 adaylı seçime girecek.

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte aday olacak isimler

SARAN ADAY OLMAYACAK

Eylül ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçimde aday olmayacak.

