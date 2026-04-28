Fenerbahçeli Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk oldu ve sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı gole çevirememişti.

Bu durumla beraber eleştirilen Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Anderso Talisca: "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim."

"Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası."

"Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum."

"Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam."