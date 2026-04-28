TUR'un üçüncü etabında kazanan Ivan Ramiro Sosa oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) üçüncü etabını, Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 18:40
Marmaris-Kıran arasındaki 132,7 kilometrelik parkurda düzenlenen etabı Sosa, 3 saat 40 dakika 25 saniyeyle ilk sırada tamamladı.

Zirve finişine sahne olan etapta Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies ekibinden Fransız Nicolas Breuillard ise 3'üncülüğü elde etti.

Etabın Türkiye güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı ilk sırada geçti. Tırmanış ve sprint kapılarında ise Muğla Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Kazak sporcu Rudolf Remkhi ilk sırayı aldı.

Bu sonuçla Sosa, hem genel klasmanda hem de tırmanış klasmanında liderliğe yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu ele geçirdi. Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise ATT Investments ekibinden Polonyalı Michal Pomorski'de kaldı.

DÖRDÜNCÜ ETAP, MARMARİS İLE FETHİYE ARASINDA

Yarışa, yarın Marmaris ile Fethiye arasında yapılacak 4. etapla devam edilecek.

Sporcular, 130,4 kilometrelik etapta Marmaris'ten başlayarak Gökova'dan Fethiye'ye uzanan parkurda pedal çevirecek.

Göcek koyları ve Ölüdeniz gibi öne çıkan noktalardan geçilecek etapta bisikletçiler, rakiplerinin yanı sıra dalgalı parkur ve rüzgara karşı da mücadele edecek.

İtalyan devinden Tedesco bombası!
Ederson'un talibi ortaya çıktı!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
AK Parti MYK sonrası dikkat çeken dış politika mesajları: Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'de bir dönem kapanıyor! M. City'de bir dönem kapanıyor! 17:12
İtalyan devinden Tedesco bombası! İtalyan devinden Tedesco bombası! 17:04
Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi! Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi! 16:09
Futbolculardan Tedesco'ya veda paylaşımları! Futbolculardan Tedesco'ya veda paylaşımları! 15:35
Ederson'un talibi ortaya çıktı! Ederson'un talibi ortaya çıktı! 15:34
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! 15:24
Daha Eski
Göztepe potada play-off'ta! Göztepe potada play-off'ta! 15:15
Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! 15:09
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! 15:01
NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! 14:48
Emre Çolak'tan açıklamalar! Emre Çolak'tan açıklamalar! 14:27
JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? 14:17