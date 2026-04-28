Haberler Futbol Şampiyon Bursaspor'un genç file bekçisinin en büyük hayali A Milli Takım!

Şampiyon Bursaspor’un genç file bekçisinin en büyük hayali A Milli Takım!

Bursaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı, şampiyonluk sonrası kariyer hedeflerini açıkladı. Genç file bekçisi, A Milli Takım hayalini yeşil-beyazlı formayı giyerek gerçekleştirmek istiyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 15:03
Şampiyon Bursaspor'un genç file bekçisinin en büyük hayali A Milli Takım!

Şampiyon Bursaspor'un genç file bekçisi Kerem Matışlı (19), "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor" dedi.

Bursaspor'un bu sezon kalesini güvenle koruyan ve 2'nci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan genç yeteneği Kerem Matışlı, şampiyonluk kutlamalarının ardından kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanılan kupanın büyük bir emeğin karşılığı olduğunu vurgulayan başarılı kaleci, sezonun başından sonuna kadar camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Öncelikle çok mutluyuz. Başkanımız, yönetimimiz, biz oyuncular ve taraftarlarımızla birlikte hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık. Çok büyük emekler harcandı ve bu kupayı kaldırarak emeklerimizi taçlandırdık. İnşallah Bursaspor'u hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

''BURSASPOR KALESİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM''

Kariyer planlaması ve kişisel hedefleri hakkında da konuşan Matışlı, önceliğinin her zaman yeşil-beyazlı forma olduğunu ifade ederek, "Şu an Bursaspor'dayım ve burada çok mutluyum. En büyük isteğim; Bursaspor yeniden Süper Lig'e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak. Avrupa hedefim tabii ki var ama her şeyin bir zamanı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

''EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM''

Yeşil-beyazlı formayı A Milli Takım'da da temsil etmek istediğini söyleyen Kerem Matışlı, "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor, daha fazla çalışmamı sağlıyor. Nasibimizde ne varsa o olsun" ifadelerini kullandı.

Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!"
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Uşak'taki "kara kutu"ya siyasi rüşvet! Özgür Özel'den Yılmaz Tozan'a sus payı belediye başkanlığı | "Ben yanarsam Özkan Yalım'ı da yakarım"
Saran aday olacak mı? Canlı yayında açıklandı!
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca!
Futbolculardan Tedesco'ya veda paylaşımları! Futbolculardan Tedesco'ya veda paylaşımları! 15:35
Ederson'un talibi ortaya çıktı! Ederson'un talibi ortaya çıktı! 15:34
F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor! 15:24
Göztepe potada play-off'ta! Göztepe potada play-off'ta! 15:15
Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! Trabzonspor 3 maçtır kazanamıyor! 15:09
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! 15:01
Daha Eski
NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg! 14:48
Emre Çolak'tan açıklamalar! Emre Çolak'tan açıklamalar! 14:27
JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı hangi kanalda? 14:17
Trabzonspor Kadın Futbol 64 puanda! Trabzonspor Kadın Futbol 64 puanda! 14:11
Tedesco için KAP açıklaması geldi! Tedesco için KAP açıklaması geldi! 13:58
"F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" "F.Bahçe'nin futbol aklı yok!" 13:55