Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ederson'un talibi...
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Ederson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncu için devreye giren Suudi Arabistan Pro Lig ekibi ortaya çıktı. Tecrübeli file bekçisinin ise kendisine sunulmaya hazırlanan mali şartlara rağmen önceliğinin sarı-lacivertlilerden alacağı tazminat olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 15:34
32 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini fesih etmesine karşılık kalan 2 yılda alacağı toplamda 22 milyon euro'luk maaşın tarafına ödenmesini şart koştu.
Öte yandan Ederson'u bu rakamdan vazgeçmeye ikna edebilecek mali güce sahip bir takımın transferde devreye girdiği aktarıldı: Al Hilal.
Suudi ekibinin yıldız file bekçisine yüksek mali şartlar içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Ederson'un ise şu an için önceliğinin Fenerbahçe'den alabileceği en yüksek tazminatı almak olduğu aktarıldı.
