Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyeti sonrası teknik direktörlük görevine son verilen Domenico Tedesco, ayrılığın ardından ilk açıklamasını Alman basınına yaptı. İşte o süreçte yaşananlar ve alınan kararın perde arkası... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 15:19
Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçların ve son olarak şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip Galatasaray derbisinden de eli boş dönülmesinin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. İtalyan-Alman çalıştırıcı, sürece dair ilk açıklamasını Alman haber ajansı Deutschen Presse-Agentur'a yaptı.

"SÖZLEŞME İHTİMALİNİ KONUŞUYORDUK"

Görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu ifade eden Tedesco, kulüple geleceğe yönelik planlar yaptıklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BİR YAPI OLUŞTURMAKTI"

Futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de dikkat çeken Tedesco, göreve başladığında uzun vadeli bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirtti. "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik" diye konuştu.

"ÇOK ÜZÜCÜ BULUYORUM"

Ayrılık sürecinden duyduğu üzüntüyü gizlemeyen Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

