Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı!

Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 22 Aralık'tan bu yana deplasmanda ilk yenilgisini aldı. Bordo-mavililer 126 günlük yenilmezlik serisini kaybetti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:38
Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 2026 yılındaki ilk deplasman yenilgisini yaşadı.

En son ilk yarının son haftasında 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, ligde 126 gün sora dış sahada yenilgi yaşadı.

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından ligde çıktığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Karadeniz ekibinin, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle yenilmezlik serisi sona erdi.

DIŞ SAHADA 10 RESMİ MAÇ SONRA YENİLGİ

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi bu yıl Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 deplasman müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, ligde Kocaelispor ve Gaziantep FK'yi 2-1, Samsunspor'u 3-0, Zecorner Kayserispor'u 3-1, ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Hesap.com. Antalyaspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İstanbulspor'u 6-1, RAMS Başakşehir'i ise 4-2 mağlup etti. Trabzonspor, bu yıl 10 deplasman maçı sonrası yenilgiyle tanıştı.

DEPLASMANDA 3 YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda yaptığı 16 karşılaşmada 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 1-0, Gençlerbirliği'ne 4-3, son olarak da TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

İÇ SAHADAN 1 PUAN FAZLA TOPLADI

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 33 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 15 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi sonucunda 32 puan alarak dış sahadan 1 puan az topladı.

