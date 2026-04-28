CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’de normal sezonu başarıyla tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off serisi ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor. Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four biletini alacağı seride, sarı-lacivertliler ev sahibi avantajını kullanarak İstanbul'daki ilk iki maçı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda start alacak maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 13:48
Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesine giden yolda play-off perdesini taraftarı önünde açıyor. Normal sezonun ardından Zalgiris Kaunas ile eşleşen temsilcimiz, serinin ilk müsabakası için parkeye çıkacak. Ligin son şampiyonu unvanıyla sahada yer alacak olan sarı-lacivertliler, son haftalardaki performansını play-off sertliğiyle birleştirerek Kaunas deplasmanı öncesi seride geçmek niyetinde. Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsünün yöneteceği bu kritik randevu, hem teknik hem de fiziksel mücadelenin en üst seviyede olacağı bir gece vaadiyle sporseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçının detayları!

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Play-off final serisi 1. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadelenin başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Final Four yolundaki bu hayati sınavı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Son EuroLeague maçında LDLC Asvel'e konuk olan temsilcimiz, sahadan 81-76'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17 ve Brandon Boston Jr 10 sayı ile oynadı.

EuroLeague'de Play-off dönemi öncesi Fenerbahçe Beko oyuncuları önemli başarılar elde etti. Nicolo Melli, normal sezonda ürettiği 6.7 sayı, 5.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 9.8 verimlilik puanı ortalamalarıyla en iyi ikinci savunma oyuncusu ünvanını kazanırken, takıma 14.1 sayı, 3.1 ribaund, 5.5 asist, 0.6 top çalma, 0.4 blok ve 16.4 verimlilik puanı ortalamalarıyla katkı sağlayan Wade Baldwin IV ile Avrupa'daki ilk sezonunda 15.9 sayı, 3.7 ribaund, 2.0 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 14.7 verimlilik ortalamalarıyla önemli bir istatistik yakalayan Talen Horton-Tucker sezonun en iyi ikinci beşinde kendilerine yer buldular.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 28 maçta 24 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürüyor. Son lig maçında Glint Manisa Basket'e konuk olan ekip, rakibini 82-78'lik skorla geçti. Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği oyunculardan Devon Hall 18, Nicolo Melli 14, Tarık Biberovic 13, Khem Birch 11 ve Talen Horton-Tucker 10 sayı üretti.

ZALGIRIS KAUNAS'TA SON DURUM

EuroLeague'de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'nun Play-off'taki rakibi oldu. Son olarak Paris Basketball'ı evinde konuk eden rakip, sahadan 85-79'luk skorla galip ayrıldı. Zalgiris'te Sylvain Francisco ve Maodo Lo 21, Moses Wright ise 16 sayı ile oynadı.

Litvanya LKL Ligi'nde ise 28 maçta 27 galibiyetle liderliğini sürdüren Zalgiris Kaunas, son maçında Siauliai'yi 91-78'lik skorla geçti. Zalgiris'te Sylvain Francisco ve Dustin Sleva 19'ar sayı ile çift haneli skor üretti.

Antrenör Tomas Masiulis tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor.

  • Guardlar: Nigel Williams-Goss, Sylvain Francisco, Kajus Mikalauskas, Dovydas Giedraitis, Maodo Lo, Mantas Rubstavicius, Deividas Sirvydis

  • Forvetler: Ignas Brazdeikis, Azuolas Tubelis, Dustin Sleva, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas

  • Pivotlar: Moses Wright, Laurynas Birutis, Ignas Stombergas, Dominykas Daubaris

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
