Galatasaray taraftarlarına açık antrenman yapacak!
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 12:31
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Cimbom için şampiyonluk adına büyük önem arz eden maç öncesi sarı-kırmızılı camiadan dikkat çeken bir karar geldi. Galatasaray 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 20.00'de RAMS Park'ta taraftara açık antrenman yapacağını duyurdu.