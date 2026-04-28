Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor FK, yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor!

Erzurumspor FK, yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor!

Trendyol 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Süper Lig'de kalıcı olmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. 80 puanla rekor kıran takım, transfer çalışmalarını hızlandırıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 09:36
Erzurumspor FK, yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefliyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyledi. Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dal, takımın her maçı final niteliğinde değerlendirerek mücadele ettiğini söyledi.

Dal, Erzurumspor'un ligi şampiyon tamamlamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu başarı sadece bir sezonun değil, uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve atılan doğru adımların sonucu olarak karşımıza çıktı. Erzurumspor, köklü geçmişi, güçlü taraftarı ve mücadeleci ruhuyla her zaman Türk futbolunun önemli değerlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Sezon sonunda başarıya ulaşarak Süper Lig özlemini bitirdiklerini söyleyen Dal, şampiyonluk başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

AHMET DAL, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz rakiplerimizle saha dışına çıkmadan, Erzurumspor'umuza karşı oluşturulmak istenen algılara, yalan yanlış demeçlere, başarımızı lekeleyecek görüşlere, fikirlere ve yorumlara kulaklarımızı tıkadık. İşimizi yaptık, adımlarımızı sağlam attık, sakin ve kararlı şekilde saha içinde gerekeni yaparak şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi yenerek Erzurumspor'umuzu şampiyon yaptık. Erzurumspor, bu ligde mücadele ederken aslında bir Süper Lig takımı olduğunu herkese göstermiştir. Süper Lig'e yükseldiğinde Erzurumspor'umuz haddini bilecek, hakkını hiçbir zaman aramaktan vazgeçmeyecek."

"ERZURUMSPOR, SÜPER LİG'E RENK GETİRECEK"

Dal, geçmişte yaşadıkları hakem hatalarına değinerek, "Erzurumspor için yapılan algılara, şehrimiz için oluşturulan soğuk zemin, rakım, kar ve buz algılarına bu sene bu takımı yenik düşürmeyeceğiz. Son 10 yılda Erzurumspor'umuzun kar yağışı nedeniyle ertelenen tek bir maçı yok. Televizyonda 'Süper Lig'e en zor deplasman geldi' denildiğini gördüm. Evet, zor deplasman olacak ama soğukla değil, saha içerisindeki mücadeleyle rakibini buradan eli boş gönderen Erzurumspor, zor deplasman olacak. İnanıyorum ki Erzurumspor, Süper Lig'e renk getirecek." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor'un ligdeki başarılarına dikkati çeken Dal, şunları kaydetti:

"80 puan topladık, bu kolay bir iş değil, ligin bitimine daha maç varken 78 olan puan rekorunu kırdık, 80'e ulaştık. Bu, ligin tarihine geçecek bir başarıdır. Sezonun yüzde seksenini lider götürdük, bu tesadüfle açıklanamaz. Bu bir inanmışlığın, emeğin ve en önemlisi disiplinin sonucudur. Erzurumspor ayakları üzerinde duran, yeteneklerini ortaya çıkaran, altyapısından A takıma çıkardığı oyuncularla bu ligde var olmaya çalışan ve kendisini ispatlayacak bir kulüp olacaktır. Transfer elbette yapılacak, kadro revize edilecek ve Süper Lig standartlarına getirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Erzurumspor taraftarı artık hevesinin kursağında kalmasını istemiyor. Bir kere çıktık düştük, düştüğümüz yerden tekrar çıkmayı başardık. Erzurumspor'umuz ilk yılında ligde kalacak, sonra kalıcı olacak, ardından stadında çok büyük başarılara imza atacaktır."


