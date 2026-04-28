Virgil van Dijk, Galatasaray'a göz kırptı! Derbinin ardından...
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan Virgil van Dijk gelişmesi taraftarları heyecanlandırdı. Hollandalı stoper, sosyal medya üzerinden yaptığı o hamle ile sarı-kırmızılı takıma göz kırptı. İşte detaylar...
28 Nisan 2026 10:30
İşte Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan dünya yıldızı futbolcunun dev derbinin ardından sosyal medya üzerinden yapmış olduğu o hamle...
Aslan, belirlediği mevkiler doğrultusunda yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere hazırlıklarını hızlandırmıştı.
Bu doğrultuda savunma hattına yapılması planlanan takviyede gündeme Liverpool'un dünya yıldızı stoperi Virgil van Dijk gelmişti.
Hollandalı savunmacı ile resmi temasların kısa süre içinde başlaması beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın derbi zaferini yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Leroy Sane'nin derbi sonrası yapmış olduğu galibiyet paylaşımına gelen beğeniler arasında Virgil van Dijk'ın adı da gözüktü.
