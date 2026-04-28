CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Bayern Münih CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi yarı final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğünü belirleyecek geri sayımda yarı final perdesi açılıyor. Çeyrek finalde Liverpool’u saf dışı bırakarak gövde gösterisi yapan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa'nın Kupa Beyi adaylarından Bayern Münih’i konuk ediyor. Final yolunda ilk büyük avantajı kapmak isteyen iki ekibin taktik savaşına sahne olacak kritik mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 09:17
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, oynanacak ilk maçlarla zirveye ulaşıyor. Yarı finalin ilk ayağında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlayacak. Çeyrek finalde Real Madrid'i nefes kesen bir seri sonunda elemeyi başaran Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftar desteğini arkasına alarak Münih'teki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde. Peki PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG-Bayern Münih maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki PSG-Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak. Kupanın diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal ile Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Paris'e çevrileceği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Pac des Princes'teki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-Bayern Münih maçı CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN

PSG-Bayern Münih MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

PSG-Bayern Münih MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin final etabını belirleyecek olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL CANLI İZLE | PSG-BAYERN MUNIH

PSG-Bayern Münih MAÇININ HAKEMİ KİM?

PSG-Bayern Münih maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'nin yardımcılıklarını ise İspanyol meslektaşları Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
