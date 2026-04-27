Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!

Fenerbahçe'de gerçekleşen toplantının ardından flaş bir karar çıktı.Teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyuna Duyuru Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… pic.twitter.com/7F7w2H0tFz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026

SEÇİM KARARI ALINDI

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın paylaştığı bilgiye göre, Tedesco ve Devin Özbek'in ayrılığının yanı sıra Fenerbahçe'de bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında sezon sonu için seçim kararı da alındı. Seçimle ilgili ayrıntılı açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.