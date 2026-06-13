İsviçre 90+5'te yıkıldı!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre, devre arasına Breel-Donald Embolo'nun (dakika 17) kaydettiği penaltı golü ile 1-0 önde girdi. Katar, 90+5'te Boualem Khoukhi ile bulduğu golle 1 puanı son anda kurtardı. Bu sonuçla birlikte B Grubu'nda ilk hafta galibiyet alan çıkmadı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽️ İsviçre Breel Embolo'nun penaltıdan attığı golle Katar karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/ncQ0gF8ZXn— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026
⚽ Katar beraberliği Boualem Khoukhi'nin golüyle 90+4'te buluyor. İsviçre için maçta dramatik son. pic.twitter.com/MYWBnNWq3c— TRT Spor (@trtspor) June 13, 2026