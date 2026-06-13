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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İsviçre 90+5'te yıkıldı!

İsviçre 90+5'te yıkıldı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar ve İsviçre, 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 00:09
İsviçre 90+5'te yıkıldı!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre, devre arasına Breel-Donald Embolo'nun (dakika 17) kaydettiği penaltı golü ile 1-0 önde girdi. Katar, 90+5'te Boualem Khoukhi ile bulduğu golle 1 puanı son anda kurtardı. Bu sonuçla birlikte B Grubu'nda ilk hafta galibiyet alan çıkmadı.

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