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Haberler Diğer Sporlar Golbol Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda kazandı!

Golbol Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda kazandı!

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nda Türkiye hem kadın hem erkek milli takımlarıyla galibiyetle başladı. Kadınlar Meksika'yı, erkekler Kanada'yı farklı skorlarla geride bıraktı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 15:14
Golbol Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda kazandı!

2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nın grup aşamasında ilk maçlar oynandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Meksika'yı 8-3 mağlup etti.

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Kanada'yı 13-3 yendi.

Gruplarda 2. karşılaşmalar 11 Haziran'da oynanacak. Türkiye, kadınlarda Büyük Britanya, erkeklerde Avustralya ile karşılaşacak.

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