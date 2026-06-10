Golbol Milli Takımları Dünya Şampiyonası'nda kazandı!

2026 Dünya Golbol Şampiyonası'nın grup aşamasında ilk maçlar oynandı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.
C Grubu'nda yer alan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Meksika'yı 8-3 mağlup etti.
Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Kanada'yı 13-3 yendi.
Gruplarda 2. karşılaşmalar 11 Haziran'da oynanacak. Türkiye, kadınlarda Büyük Britanya, erkeklerde Avustralya ile karşılaşacak.