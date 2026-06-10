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Ziraat Türkiye Kupası
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Okçulukta Türk sporcular, dünyadaki rekabeti arttırdı!

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk sporcuların dünya çapında hedef haline geldiğini ve ülkelerin onları yenmek için özel stratejiler geliştirdiğini açıkladı. Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası 3. ayak müsabakalarında 42 ülkeden 334 sporcu yarışıyor. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 15:24
Okçulukta Türk sporcular, dünyadaki rekabeti arttırdı!

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Dünyanın hedefi haline gelmiş bir milli takım var. Sporcularımız çok yakından takip ediliyor. Ülkeler sporcularımızı yenmek için çaba sarf ediyor." dedi.

Ergin, Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarının Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 42 ülkeden 334 sporcunun katılımıyla sürdüğünü söyledi.

Dünya Kupası'nın Meksika'daki ilk ayağında 5, Çin'deki ikinci ayağında ise 6 madalya kazandıklarını hatırlatan Ergin, Antalya etabında makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde toplam 16 sporcuyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Antalya'daki hedeflerinin Çin etabındaki madalya sayısını geride bırakmak olduğunu belirten Ergin, sezonun son bölümüne yaklaşıldığını kaydetti.

Dünya Kupası'nın son ayağının Madrid'de düzenleneceğini aktaran Ergin, finallerde daha fazla sporcuyla yer alabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"YARIŞMALAR DA RAKİPLERİMİZ DE ARTIK ZORLAŞIYOR"

Türk okçuluğunun katıldığı her organizasyonda zirveyi hedeflediğini vurgulayan Ergin, rekabet seviyesinin her geçen gün arttığını söyledi.

"Biz çıtayı her zaman yükseltmek istiyoruz. Yarışmalar da rakiplerimiz de artık zorlaşıyor." diyen Ergin, "Dünyanın hedefi haline gelmiş bir milli takım var. Sporcularımız çok yakından takip ediliyor. Ülkeler sporcularımızı yenmek için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Yusuf Göktuğ Ergin, Türk sporcuların başarılarıyla uluslararası arenada öne çıktığını belirterek, "Okçulukta Koreli sporcuların her zaman hedef olduğu bir durum vardı geçmişten gelen bir gelenek olarak. Türk sporcular hem klasik yayda hem de makaralı yayda elde ettiği başarılar ile hedef ülkelerden biri konumunda. Dünyadaki en iyi 3 ülkeden birisi olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bu durumun kendilerini Dünya Kupası'na gelen 40'a yakın ülkenin de hedefi haline getirdiğini vurgulayan Ergin, böylece dünyadaki rekabetin de arttığını dile getirdi.

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