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Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 16:08
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, "wild card" (özel davet) ile tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden milli takımın, Münih'teki SAP Garden Arena'da oynayacağı C Grubu maçlarının programı şöyle:

14 Ocak 2027:

İspanya-Türkiye

16 Ocak 2027:

Türkiye-Hırvatistan

18 Ocak 2027:

Şili-Türkiye

BAŞANTRENÖR CAMINO: "ZORLU BİR GRUPTA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino, Dünya Şampiyonası'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dünya hentbolunun güçlü ekiplerinden İspanya ve Hırvatistan ile Amerika kıtasını temsil eden Şili'nin yer aldığı zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Bu tarihi organizasyona ilk kez katılmanın verdiği coşku ve motivasyonla sahaya en iyi hentbolumuzu yansıtmak ve gruptaki üç karşılaşmamızda da sonuna kadar mücadele etmek için elimizden geleni yapacağız. Türk taraftarlarımızı da bu özel yolculukta tribünlerde yanımızda görmeyi umut ediyoruz."

STATÜ

Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonda gruplarında ilk 3 sırayı elde eden ekipler, 24 takımın yer alacağı ana tura yükselecek.

Gruplarını son sırada tamamlayan 8 takım ise 20-25 Ocak tarihlerinde Magdeburg'da düzenlenecek Presidents Cup'ta mücadele edecek.

Milliler, ana tura yükselmesi durumunda karşılaşmalarını 20-24 Ocak tarihlerinde Köln'de oynayacak.

Dört grupta gerçekleştirilecek ana tur müsabakalarının ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdırarak Dünya Şampiyonası yolculuğunu sürdürecek.

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