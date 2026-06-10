Guadalajara Stadı ekolojik yapısıyla Dünya Kupası için kapılarını açacak!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'da oynanacak maçlardan 4'ünde kapısını futbolseverlere açacak Guadalajara Stadı, ilginç mimarisiyle göz alıyor. Resmi ismi Akron Stadı olan ve Meksika Ligi ekiplerinden Chivas'ın kullandığı stadyum, doğayla uyumlu mimarisi, çevreye duyarlı yapısı, teknolojik donanımının yanında dışarıdan bakıldığında bir sanat eserini andırıyor.

EKOLOJİK TASARLANDI

Latin Amerika'daki spor mimarisinin en dikkat çekici tasarımı olarak öne çıkan Guadalajara Stadı, bulutlarla örtülü bir yanardağı anımsatıyor. La Primavera Orman'nın bitişiğinde yer alan stadyumun çatısı estetik görünümünün yanı sıra, tasarruf ve sürdürülebilirlik amacına da hizmet ediyor. Kullanılan malzemelerle doğal ışığı filtreleyen çatı, yağmur suyunun toplanmasını ve saha zemininin bakımında kullanılmasını sağlıyor.

Dış cephesi doğal çimlerle kaplanmış olan stadyumun, çevre dostu ve doğaya uyumlu tasarımı, stadın iç sıcaklığını dengelenmesinde rol oynayarak klima ihtiyacının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Çimli yamaçlarla çatı arasında kalan boşluk ise doğal bir hava sirkülasyonu sağlayarak yapay soğutma ihtiyacını azaltıp Guadalajara Stadı'nın çevre dostu unvanını pekiştiriyor.

DÜNYA KUPASI İÇİN YENİLENDİ

2010 yılında açılan stadyumda Dünya Kupası öncesinde çeşitli düzenlemeler yapıldı. Meksika'da FIFA Quality Pro sertifikalı ilk hibrit çim sahanın kurulumunun tamamlandığı Guadalajara Stadı'nda internet altyapısı güçlendirildi.

48 bin seyirci kapasitesiyle Dünya Kupası'nda futbolseverlere hizmet edecek stadyumda ışıklı gösteriler için de yüksek çözünürlüklü LED aydınlatma montajları tamamlandı.

3 YILDA TAMAMLANDI

Meksika futbolunda birçok önemli ana sahne olan Guadalajara Stadyumu'nun yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü.

2011'de Guadalajara Pan Amerikan Oyunları'na ve 2011 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan stadyumda Meksika ekibi Chivas, 2017'de lig ve kupa şampiyonluğuna imza atarken, 2018 yılında da Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nı kaldırdı.

MAÇ PROGRAMI

Guadalajara Stadı'nda oynanacak maçların programı şöyle:

12 Haziran: Güney Kore-Çekya

19 Haziran: Meksika-Güney Kore

24 Haziran: Kolombiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

27 Haziran: Uruguay-İspanya