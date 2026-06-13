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Haberler Dünya Kupası Haiti-İskoçya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

Haiti-İskoçya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Haiti ile İskoçya Boston Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Gruba galibiyetle başlamak isteyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor. Haiti-İskoçya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 02:34 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2026 03:54
Haiti-İskoçya maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. Boston Stadyumu'ndaki mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor. İki takımda turnuvaya 3 puanla başlamak için sahaya çıkıyor.

👉HAİTİ-İSKOÇYA MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR👈

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Haiti: Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Bellegarde, Jacques, Deedson, Providence, Pierrot, Isidor.

İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, Hickey, Robertson, McTominay, Ferguson, McGinn, Doak, Adams, Shankland.

Haiti-İskoçya MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın C Grubu kapsamındaki Haiti-İskoçya karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi gününü 14 Haziran Pazar'a bağlayan sabaha karşı oynanıyor.

Haiti-İskoçya MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünyanın gözünün üzerinde olacağı bu dev mücadelenin başlama saati Türkiye saati ile 04.00 olarak belirlendi.

Haiti-İskoçya MAÇI HANGİ KANALDA?

Boston Stadyumu'ndaki Haiti-İskoçya karşılaşması, naklen ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor.

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