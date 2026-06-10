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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar A Milli Takım için Türk bayraklı paraşüt gösterisi!

A Milli Takım için Türk bayraklı paraşüt gösterisi!

Çorum Sportif Havacılık Ekibi, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için özel bir uçuş gerçekleştirdi. Laçin ilçesinde gökyüzüne çıkan paraşütçüler, milli takım formalarıyla Türk bayrağı açarak tarihi anlar yaşattı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:35
A Milli Takım için Türk bayraklı paraşüt gösterisi!

Çorum'un Laçin ilçesinde Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek olmak isteyen paraşütçüler, gökyüzünde milli takım formalarıyla Türk bayrağı açtı.

Çorum Sportif Havacılık Ekibi'ne üye bir grup sporcu, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla uçuş gerçekleştirdi. Laçin ilçesinde havalanan paraşüt sporcuları, milli takım formalarıyla gökyüzünde A Milli Futbol Takımı'nın marşlarını dinleyerek uçuş yaptı. Sporcular daha sonra gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

"MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLEMEK İÇİN HAVADA BAYRAKLI BİR UÇUŞ YAPTIK"

Uçuşu gerçekleştiren sporculardan Bilal Yıldız, "Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgileniyorum. Tamamen hobi ve spor amaçlı yapıyorum. Çorum'da yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Laçin'i çok seviyoruz. Manzarası çok güzel, tepesi çok güzel, uçuşu çok güzel, insanları da çok güzel. Bugün özel bir sebeple uçtuk. Milli Takımımıza başarılar dilemek için havada bayraklı bir uçuş yaptık. Çorum Sportif Havacılık ekibi olarak Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.

"FORMALARIMIZI GİYDİK VE TÜRK BAYRAĞIMIZLA UÇUŞ YAPTIK"

Türk bayraklarıyla uçuş yaptıklarını söyleyen Kasım Ünal, "Bugün uçuşumuzun özel bir sebebi var. Milli Takımımızın Dünya Kupası'na çıkışı şerefine formalarımızı giydik ve Türk bayrağımızla uçuş yaptık.Tepeye çarpan rüzgarı kullanarak yelken dediğimiz bir uçma tekniğini kullanıyoruz. Tepenin üzerinde geziyoruz" diye konuştu.

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