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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran'da yapılacak!

18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran'da yapılacak!

18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran tarihleri arasında İzmit Atletizm Pisti'nde düzenlenecek. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan organizasyonda 1700 pehlivan mücadele edecek. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 12:09
18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran'da yapılacak!

18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 12-14 Haziran'da İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında yapılacak organizasyonda yaklaşık 1700 pehlivan er meydanında kol bağlayacak.

Ligin 4. etabını oluşturan güreşler, sezonun kaderini belirleyecek organizasyonlar arasında yer alıyor.

Etkinlik, 12 Haziran'da boy ayrımı işlemleriyle başlayacak, ardından güreşler yapılacak. 13 Haziran'da başpehlivanlık ikinci ve üçüncü tur mücadeleleri gerçekleştirilecek, gün sonunda baş, baş altı ve büyük orta boylarında son 8 pehlivan belirlenecek.

Son gün, büyük orta ve baş altı kategorilerindeki mücadelelerin ardından başpehlivanlık müsabakalarına geçilecek. Çeyrek final, yarı final ve final güreşlerinin ardından 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak.

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