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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Galatasaray gelecek sezon savunmaya bir takviye yapmayı planlıyor. Elinde Abdülkerim Bardakcı'dan başka sol stoperi bulunmayan sarı-kırmızılılar, Bardakcı'nın alternatifini ise Hollanda'da buldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 16:51
Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde üst turlara yükselebilmek için alternatifi bol olan bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Galatasaray, savunmanın sol tarafına yapacağı takviye için Hollanda pazarına yöneldi.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Kadrosunda Abdülkerim Bardakcı'dan başka sol stoperi olmayan sarı-kırmızılıların, PSV Eindhoven forması giyen 21 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Cimbom'un oyuncunun şartlarını araştırdığı belirtildi.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

1.90 boyundaki genç savunmacı, sol ayağını etkili kullanabilmesi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Yeni Asır'ın haberine göre kurmayların, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu transfer için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Gasiorowski, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

İspanyol stoperin, takımı ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek

Transfermarkt verilerine göre Gasiorowski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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