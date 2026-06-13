Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Abdülkerim'in alternatifi olarak gelecek
Galatasaray gelecek sezon savunmaya bir takviye yapmayı planlıyor. Elinde Abdülkerim Bardakcı'dan başka sol stoperi bulunmayan sarı-kırmızılılar, Bardakcı'nın alternatifini ise Hollanda'da buldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 16:51
Kadrosunda Abdülkerim Bardakcı'dan başka sol stoperi olmayan sarı-kırmızılıların, PSV Eindhoven forması giyen 21 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski'yi transfer listesine aldığı öğrenildi.
Cimbom'un oyuncunun şartlarını araştırdığı belirtildi.
1.90 boyundaki genç savunmacı, sol ayağını etkili kullanabilmesi ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.
Yeni Asır'ın haberine göre kurmayların, geleceğe yatırım niteliği taşıyan bu transfer için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Gasiorowski, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
İspanyol stoperin, takımı ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Transfermarkt verilerine göre Gasiorowski'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
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