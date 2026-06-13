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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Galatasaray gelecek sezon hücum hattına transfer yapmak isterken gündemine TFF'nin 10+4 kuralını da karşılayacak o gurbetçi futbolcuyu aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 14:06
Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Cimbom, gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde çeyrek final ve ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Sarı-kırmızılılar, TFF'nin belirlediği 10+4'lük yabancı kuralı nedeniyle rotasını yerli oyunculara çevirmiş durumda.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Galatasaray'ın, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Takvim'in haberine göre sarı- kırmızılıların 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Hollanda temsilcisine teklif yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Başar, bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Başar'ın Nijmegen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Ümit Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Başar çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor

Transfermarkt verilerine göre Başar Önal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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