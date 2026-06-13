Galatasaray'dan gurbetçi yıldıza kanca! 10+4 kuralını karşılıyor
Galatasaray gelecek sezon hücum hattına transfer yapmak isterken gündemine TFF'nin 10+4 kuralını da karşılayacak o gurbetçi futbolcuyu aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 14:06
Hücum hattını zenginleştirmek isteyen Galatasaray'ın, Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Başar Önal'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre sarı- kırmızılıların 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde Hollanda temsilcisine teklif yapabileceği de gelen bilgiler arasında.
Başar, bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
Başar'ın Nijmegen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Ümit Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Başar çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.
Transfermarkt verilerine göre Başar Önal'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
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