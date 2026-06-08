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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Dusan Vlahovic için yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:19
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi...

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde 25 bavulla ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonundaki bir diğer isim olan Ahmed Kutucu için gelen teklifler değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Victor Osimhen'in yanına en az bir takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde Jhon Duran ile anılan Cimbom ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

VLAHOVIC'E DEV TEKLİF

İtalyan basını, Galatasaray'ın adı Fenerbahçe ile de anılan Dusan Vlahovic için teklif yaptığını yazdı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Sırp forvete 10 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası teklif ettiği yazıldı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

26 yaşındaki santrforun, Juventus ile sözleşmesini yenilemek için İtalyan ekibinden yıllık 8 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu teklifin üstüne çıktığı aktarıldı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Haziran ayı sonunda İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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