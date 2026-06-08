Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Dusan Vlahovic için yaptığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 12:19
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde 25 bavulla ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonundaki bir diğer isim olan Ahmed Kutucu için gelen teklifler değerlendirmeye alacak.
Victor Osimhen'in yanına en az bir takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde Jhon Duran ile anılan Cimbom ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
VLAHOVIC'E DEV TEKLİF
İtalyan basını, Galatasaray'ın adı Fenerbahçe ile de anılan Dusan Vlahovic için teklif yaptığını yazdı.
La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Sırp forvete 10 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası teklif ettiği yazıldı.
26 yaşındaki santrforun, Juventus ile sözleşmesini yenilemek için İtalyan ekibinden yıllık 8 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu teklifin üstüne çıktığı aktarıldı.
Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Haziran ayı sonunda İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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