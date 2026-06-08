Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Aslan'dan Vlahovic'e inanılmaz teklif

Sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonundaki bir diğer isim olan Ahmed Kutucu için gelen teklifler değerlendirmeye alacak.

Victor Osimhen'in yanına en az bir takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde Jhon Duran ile anılan Cimbom ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.