Aziz Yıldırım'dan final serisinin ilk maçı öncesinde Fenerbahçe Beko'ya ziyaret!

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, ziyarette Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Barış Göktürk, Önder Fırat, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Tanju Kaya, Mustafa Aydın Acun, Savaş Adalet ve Ömer Onan hazır bulundu.

Play-off final serisinde Beşiktaş GAİN ile eşleşen sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabakanın hazırlıklarını şut antrenmanıyla tamamladı.

Çalışmanın bir bölümünü takip eden Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.