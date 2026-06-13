Yunanistan'da şampiyon Olympiakos! Maç sonu yumruklu kavga

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu. Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti. Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

MAÇ SONU YUMRUKLU KAVGA

Mücadele sonrası Olympiakos'lu oyuncu Tyrique Jones ile Panathinaikos'lu oyuncu Kendrick Nunn birbirine girdi. İşte yumrukların konuştuğu o kavga...