Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Tendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 08:51
MUSTAFA ÇULCU-ÖVGÜYÜ HAK ETTİ
Konyaspor tam bir teknik direktör takımı olduğunu gösterdi. Ayağa ritimli pas ile rakip alana geçişleri, hücum ve savunma kombinasyonları ve de oyun ezberleri ile modern futboldan örneklerle ilk yarıda oyunun mutlak hakimiydi. Trabzonspor dar kadrosu ile bu sezon beklentilerin üstünde işler yaptı. Fatih Tekke izleyenlere keyif veren bir futbol felsefesi geliştirdi. Ancak Konyaspor karşısında ilk yarıda dirençsiz, topu rakip alana taşıyamayan hatta yorgun belki de sezonun en kötü maçını oynayan bir Trabzonspor vardı. Konyaspor da attığı iki golle Berkan Kutlu, Trabzonspor da yediği iki gole rağmen müthiş kurtarışlarıyla kaleci Onana ilk yarının yıldızlarıydı.
Ozan, Bouchouari ve Augusto'yu alarak ikinci yarıya başlayan Trabzonspor rakip alanda daha fazla görünen ön alan baskısı yapan pozisyon arayan bambaşka bir kimlikle oyunun hakimiydi. Bu baskı karşısında Konyaspor kalabalık savunma ve geçiş oyununa döndü. Trabzonspor'un her iki yarıdaki oyunu siyahla beyaz kadar farklıydı. Etkili ve baskılı oyunla pozisyonlar buldu. Çok çekişmeli heyecanlı ve keyifli geçen ikinci yarıda Trabzonspor ancak tek golde kalınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ülkemizin en üst düzey hakemi Halil Umut Meler maçta ilk faul düdüğünü 16'da çaldı. Oyuncuların hakem yönetimine güven ve saygısı yüksekti. 68'de Onuachu-Nagola mücadelesinde Trabzonspor penaltı bekledi devam kararı doğruydu. 85'te Konyaspor'un golünde ofsayt kararı doğruydu. Meler oyunu hissederek yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Oyuna tempo kattı. Güçlü ve karizmatik hakemliğini ortaya koydu. Performansı ile övgüyü hak etti.
ZEKİ UZUNDURUKAN-SAVAŞMAZSAN KAYBEDERSİN
İkincilik yarışında çekiştiğin Fenerbahçe kaybetmiş. Konya'da kazansan puan farkı ile öne geçeceksin.
Yani tarihi bir fırsat yakalamışsın.
Ama ilk yarıda sahada yoksun!
Trabzonspor bu sezonun en kötü ilk yarı performansını ortaya koydu.
Konyaspor'un muhteşem futboluna da şapka çıkarmak lazım.
İlk yarıda Konyaspor oynadı, Trabzonspor sadece seyretti.
Berkan Kutlu attığı iki golle kariyerinin en iyi maçını çıkardı.
İlk yarıda Onana'nın muazzam kurtarışları olmasaydı, Konyaspor farka bile giderdi.
Evet Trabzonspor'da çok eksik vardı. Ama sen maçı ilk yarıda kaybettin. Savaşmadın, koşmadın.
Orta sahada top tutamadın, hücuma top taşıyamadın.
Fatih Tekke'nin ikinci yarıya başlarken yaptığı üç değişiklik, Trabzonspor'u komadan çıkardı.
Takım kendine geldi. İlk yarıda tek kale oynayan Trabzonspor geriye yaslanınca, bordo-mavili takım maçı tek kaleye çevirdi.
Bu dakikalarda Konyaspor kale önünde adeta etten bir duvar ördü.
Trabzonspor bu duvarı 79'da Felipe Augusto ile deldi. Golün hemen ardından Umut Nayir karşı karşıya pozisyonu kaçırdı.
Trabzonspor'da yenilgiye başkaldıran, sahada savaşan isimlerin başında Nwakaeme geldi.
İlerlemiş yaşına rağmen, Trabzonspor hücumlarına yön veren isim oldu.
Onuachu, Trabzonspor kariyerinin belki de en etkisiz maçını çıkardı.
Hücumda etkisiz kaldı.
Muçi de sakatlık dönüşü, çok parıltılı olamadı. O da vasat bir futbol ortaya koydu.
Takımın en iyisi Nwakaeme idi.
Gerisini siz düşünün. Maçın uzatma anlarında Trabzonspor gole çok yaklaştı.
Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu bir metreden Nwaiwu ağlara gönderemedi.
İlk yarıyı boşa geçiren Trabzonspor'un ikinci yarıdaki futbolu, lig ikinciliği için umut verdi.
Konyaspor ise yaptığı müthiş savunma ile galibiyeti hak etti.
Helal olsun İlhan Palut'a. Taş gibi bir Konyaspor takımı kurmuş.
Trabzonspor haftalardır dar kadronun, transfer dönemindeki yanlış ve yetersiz hamlelerin kurbanı oluyor.
Trabzonspor, ocak ayında iyi bir transfer dönemi geçirseydi, bu takım belki de şampiyon olurdu.
Yapılan hatalardan ders almak lazım.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
