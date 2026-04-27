Kayserispor’da teknik direktör Moe’nin puan ortalaması 1’in altında kaldı!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe göreve geldikten sonra çıktığı 8 maçta 7 puan toplayarak 0,88 puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da, Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Erling Moe, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 8 karşılaşmada; 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 7 puan topladı. Bitime 3 hafta kala ligde 26 puanla 17'inci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 8 karşılaşmada 7 puan toplayan Moe, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,88 ortalaması tutturdu.