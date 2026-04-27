Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yurt dışında gündem oldu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşmada Cimbom sahasında Kanarya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadele yurt dışında da manşetlere taşındı. İşte o haberler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 12:45
L'EQUIPE
Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir şekilde mağlup ederek Türkiye'de şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.
FOOT MERCATO
Süper Lig: Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürklase ederek şampiyonluğa doğru ilerliyor.
BBC
