Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yurt dışında gündem oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yurt dışında gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaştı. Kritik karşılaşmada Cimbom sahasında Kanarya'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadele yurt dışında da manşetlere taşındı. İşte o haberler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 12:45
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Sarı-kırmızıların bu zaferi dış basında da büyük yankı uyandırdı. İşte derbi sonrası atılan o manşetler...

MARCA

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde maçın gidişatını belirledi ve Galatasaray, Süper Lig'e adeta noktayı koydu.

L'EQUIPE

Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezici bir şekilde mağlup ederek Türkiye'de şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

FOOT MERCATO

Süper Lig: Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürklase ederek şampiyonluğa doğru ilerliyor.

BBC

Galatasaray, hakemleri "içlerinde kötülük olmakla" suçladı.

