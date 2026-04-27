Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda final serisini İstanbul'a taşımanın peşinde!

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası final serisinde 1-0 geriden gelmeye çalışıyor. Siyah-beyazlılar, 28 Nisan'da Fransa'da Cosea JL Bourg deplasmanında kazanarak seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:51
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisinin ikinci maçında 28 Nisan'da Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a konuk olacak.

Ekinox Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Siyah-beyazlı ekip, serinin ilk maçında Fransız ekibine sahasında 72-60 kaybetti ve 1-0 geriye düştü. Beşiktaş, iki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final eşleşmesinde rakibini 28 Nisan'da deplasmanda yenerek seriyi İstanbul'a taşımayı hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın 28 Nisan'da Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak. BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

F.Bahçe'de olağanüstü hal!
Dev derbinin ardından yıldız isme sert eleştiri!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen ifade veriyor
Ahmet Çakar: Yasin Kol işte maalesef bu!
G.Saray'dan sürpriz transfer! Osimhen ile tartışma yaşamıştı
Son Dakika
Alanyaspor-Samsunspor maçı bilgileri Alanyaspor-Samsunspor maçı bilgileri 09:46
Halterde Türkiye şampiyonu! Halterde Türkiye şampiyonu! 09:42
Galatasaray taraftarlarının coşkusu! Galatasaray taraftarlarının coşkusu! 09:32
Özbek'ten derbi sonrası prim hamlesi! Özbek'ten derbi sonrası prim hamlesi! 09:26
Ahmet Çakar: Yasin Kol işte maalesef bu! Ahmet Çakar: Yasin Kol işte maalesef bu! 09:14
Beşiktaş üç puan peşinde! Beşiktaş üç puan peşinde! 08:53
Daha Eski
Dev derbinin ardından yıldız isme sert eleştiri! Dev derbinin ardından yıldız isme sert eleştiri! 08:50
Konya’da kritik maç! Konya’da kritik maç! 08:27
F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! 01:37
F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! F.Bahçeli taraftarlardan Samandıra'da takıma tepki! 01:35
"Antrenmandan daha az yorulduk!" "Antrenmandan daha az yorulduk!" 01:28
Ederson'dan özür paylaşımı! Ederson'dan özür paylaşımı! 01:28