Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jhon Duran'ın yorumu tepki topladı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev derbiyi sahasında 3-0'lık skorla kazanan Aslan, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü Jhon Duran'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Duran derbiler dışında etkili bir performans gösterememişti. Ara transfer döneminde Zenit'in yolunu tutan Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi yorumunda bulundu.

İŞTE JHON DURAN'IN FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRAN O PAYLAŞIMI

Duran'ın bu yorumu sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarlarca tepki topladı.