Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Udinese maçı izle!

Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Udinese maçı izle!

İtalya Serie A’nın 34. haftasında Lazio - Udinese maçı heyecanı yaşanıyor. Hafta içi kupada Atalanta'yı devirerek finale çıkan Lazio, ligdeki vasat gidişatını durdurmak için Udinese karşısında 3 puan arıyor. Futbolseverler "Lazio - Udinese maçı ne zaman?" ve "Lazio maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Stadio Olimpico'daki bu dev randevunun saat ve kanal bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 11:10 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 11:28
Serie A'da 34. haftanın kapanış gününde Lazio, sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Hafta içi İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı elde edilen dramatik zafer, Lazio camiasında moralleri en üst seviyeye çıkardı. 8. kupasını müzesine götürmek isteyen Biancocelesti, ligde de ilk 6 sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan Udinese, bu maçı kazanması halinde Lazio ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek ligin son haftalarına büyük bir iddia taşıyacak. Lazio - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

LAZIO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak olan Lazio - Udinese mücadelesi bugün saat 21:45'te başlayacak.

LAZIO - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Motta, Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni

Udinese muhtemel ilk 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara, Ekkelenkamp, Atta, Zaniolo

