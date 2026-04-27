Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Lazio Udinese maçı izle!

Serie A'da 34. haftanın kapanış gününde Lazio, sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Hafta içi İtalya Kupası'nda Atalanta'ya karşı elde edilen dramatik zafer, Lazio camiasında moralleri en üst seviyeye çıkardı. 8. kupasını müzesine götürmek isteyen Biancocelesti, ligde de ilk 6 sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Öte yandan Udinese, bu maçı kazanması halinde Lazio ile arasındaki puan farkını 1'e indirerek ligin son haftalarına büyük bir iddia taşıyacak. Lazio - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

LAZIO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak olan Lazio - Udinese mücadelesi bugün saat 21:45'te başlayacak.

LAZIO - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de canlı olarak S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Motta, Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni

Udinese muhtemel ilk 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara, Ekkelenkamp, Atta, Zaniolo

