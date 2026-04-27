Galatasaray'ın yıldızına İtalyan devinden transfer kancası!
Galatasaray son olarak dev derbide sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda diğer yandan transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da son olarak o futbolcu ile İtalyan devi Napoli'nin yakından ilgilendiği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 12:17
Napoli, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre, kulüp listesine sürpriz bir isim daha eklendi: Galatasaray forması giyen Gabriel Sara.
LİSTE KABARIK
Haberde, Napoli sportif direktörü Giovanni Manna'nın yaz transfer dönemi için orta sahaya takviye planladığı ve bu doğrultuda birçok oyuncuyu değerlendirdiği belirtildi. Listeye giren isimler arasında Joao Gomes (Wolves), Richard Rios (Benfica), Davide Frattesi (Inter) ve Arthur Atta (Udinese) yer alıyor.
AVRUPA TECRÜBESİ FARK YARATIYOR
Napoli'nin alternatifler arasında Galatasaraylı Gabriel Sara'yı da ciddi şekilde düşündüğü ifade edildi. Il Mattino'da yer alan değerlendirmede, Sara'nın Avrupa tecrübesi, çok yönlü orta saha özellikleri ve skor katkısıyla dikkat çektiği vurgulandı.
Haberde ayrıca, Wolves'un küme düşme ihtimali nedeniyle Joao Gomes'in uygun maliyetli bir fırsata dönüşebileceği, Richard Rios transferinin ise ekonomik açıdan zorlayıcı olabileceği belirtildi. Davide Frattesi ve Arthur Atta da listede yerini koruyan diğer isimler arasında gösterildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta görev alan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ
Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Napoli'nin orta saha transferinde hangi ismi tercih edeceği merakla beklenirken, Gabriel Sara'nın ciddi adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.