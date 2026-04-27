Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’nda birinci oldu!

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya Vallelunga'da düzenlenen ilk ayağında genel klasmanda birincilik ve üçüncülük elde ettiğini duyurdu. Bu sonuçla takım; genel klasman, Gen1, Gen2 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde liderliğe yerleşti.

Texaco Team AMS, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nın İtalya'nın Roma kentinde yer alan Vallelunga Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk ayağında bir başarıya imza attı. 18-19 Nisan tarihlerinde koşulan yarışlarda elde edilen birincilikle takım, sezona podyumda başlangıç yaptı.

Tecrübeli pilotlar Sinan Çiftçi ve Vedat Ali Dalokay ile genç yetenekler Berk Kalpaklıoğlu ve Umut Göktaş'tan oluşan Texaco Team AMS, iki farklı kategoride iki otomobille mücadele ettiği yarışları, genel klasmanda birincilik ve üçüncülük dereceleriyle tamamladı. Bu sonuçla takım, tüm sporcularıyla podyumda yer alma başarısı gösterdi. Texaco Team AMS, sezonun ilk ayağı sonunda elde ettiği puanlarla genel klasmanın yanı sıra Gen2, Gen1 ve Takımlar Şampiyonası kategorilerinde de liderliğe yükseldi.

2024 ve 2025 sezonlarında pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, Takımlar Şampiyonası'nda 2024 yılında zirveye çıkmış, 2025 yılında ise ikinci sırada yer almıştı. Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan ekip, bir sonraki yarışına 6-7 Haziran tarihlerinde Slovakya'daki Slovakiaring Pisti'nde çıkacak. Şampiyona, 26-27 Eylül'de İspanya Valencia ve 14-15 Kasım'da İtalya Misano'da düzenlenecek yarışlarla tamamlanacak.