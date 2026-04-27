Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası olağanüstü hal!

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kritik derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu mücadeleden alınan olumsuz sonucun ardından sarı-lacivertli yönetimin acil toplanma kararı aldığı öğrenildi. Yapılacak olan toplantıda radikal kararların alınacağı aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:51
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

Hürriyet'in haberine göre sarı-lacivertli kulüpte kritik zirvenin bugün saat 14.00'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Derbi mağlubiyetinin ardından takımın son durumu masaya yatırılacak. Yönetim kurulunun, özellikle futbol şubesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapması ve geleceğe dair önemli adımlar atması bekleniyor.

Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Torunoğulları, "Sakın ha sezonu herkese hayırlı olsun!" sözleriyle başladığı konuşmasında, yönetimin radikal kararlar alabileceğinin sinyalini verdi.

Tecrübeli yönetici açıklamasında, "Takım ve yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Yönetim kurulu toplantısından sonra bu kararları en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Toplantıda bazı futbolculara yaptırım ve Tedesco'nun geleceğine yönelik birçok karar çıkabilir.

