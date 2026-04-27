Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten derbi sonrası prim hamlesi!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Cimbom ev sahibi olduğu karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi. İşte Özbek'in takıma galibiyet sonrası vereceği prim...
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 09:26
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şampiyonluk adına hayati önem taşıyan maçta Cimbom sahasında Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray, ligde 74 puanla lider konumda yer alıyor. Kanarya ise 67 puanla 2. sırada bulunuyor.
Dev derbinin yankıları devam ederken o flaş gerçek ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Başkan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasında futbolculara teşekkür etti ve galibiyet priminin 5 milyon Euro olduğunu açıkladı.