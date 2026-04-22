CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol FIBA, 2030 Kadınlar ve 2031 Erkekler Dünya Kupası için kararını verdi!

FIBA, 2030 Kadınlar ve 2031 Erkekler Dünya Kupası için kararını verdi!

FIBA Merkez Kurulu, 2030 Kadınlar Dünya Kupası'nın Japonya'da, 2031 Erkekler Dünya Kupası'nın ise Fransa'da düzenleneceğini açıkladı. Tokyo ve Paris tarihi organizasyonlara ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 16:52
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, FIBA 2030 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliğini Japonya'ya, FIBA 2031 Dünya Kupası ev sahipliğini ise Fransa'ya verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın başkenti Berlin'de 22 Nisan'da yapılan değerlendirmelerin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo, 2030 Dünya Kupası'na 26 Kasım-8 Aralık 2030 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Fransa'da ise Lille, Lyon ve Paris şehirleri 29 Ağustos-14 Eylül 2031 tarihlerinde 2031 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Final aşaması ise Paris'te oynanacak.

Japonya ve Fransa, küresel çapta organizasyonlar düzenleme konusunda elit ülkeler arasında yer aldığının belirtildiği açıklamada, iki ülkenin sırasıyla 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, şunları kaydetti:

"FIBA Dünya Kupaları'nın başarıyla anılmasının en önemli nedenlerinden biri, her seferinde doğru ev sahibinin seçilmesidir. Bu da basketbolu en popüler spor topluluğu haline getirme misyonumuzun temel taşını oluşturuyor. FIBA Merkez Kurulu, hem Japonya Basketbol Federasyonunun (JBA) hem de Fransa Basketbol Federasyonunun (FFBB) tekliflerinin, bir Dünya Kupası ev sahibinden beklediğimiz yüksek standartları karşıladığına karar verdi ve bu büyük sorumluluğu kendilerine emanet etti. Japonya ve Fransa, basketbolu seven iki ülke, taraftarlarımız, oyuncularımız ve iş ortaklarımız için son derece popüler iki destinasyon. Ancak bizi 2030 ve 2031 için asıl heyecanlandıran şey, bu iki ülkenin sahip olduğu ve etkinlikleri unutulmaz kılan o nadir özellik; yerel, kendine özgü dokunuşlarıyla mükemmelliği birleştirebilmeleri."

Japonya, daha önce FIBA 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış, Okinawa'da ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nın bir grubu düzenlenmişti.

Fransa ise ilk kez FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
