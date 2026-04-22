Barcelona-Celta Vigo maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'da şampiyonluk geri sayımı sürerken Barcelona, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. İç sahada bu sezon kaybetmeyen Katalan devi, maç başına 3.19 gol ortalamasıyla hücumda durdurulamaz bir görüntü sergiliyor. Barcelona, taraftarı önünde erken bir skor bularak Celta'nın direncini kırmak istiyor. Konuk ekip ise bu sezon sergilediği cesur futbolla Avrupa potasına tutunmayı başardı. 44 puanla 6. sırada yer alan Galiçya ekibi, son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlara rağmen hücumda etkili olmaya çalışıyor. İşte Barcelona-Celta Vigo maçının detayları!

Barcelona-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Barcelona-Celta Vigo maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Barcelona-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Celta Vigo mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Celta Vigo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Fermin; Torres

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Lopez; Iglesias, Jutgla