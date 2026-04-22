Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Barcelona-Celta Vigo maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 79 puanla zirvede yer alan FC Barcelona, 44 puanla 6. basamakta bulunan Celta Vigo’yu konuk ediyor. Ligde yedi maçlık muazzam bir galibiyet serisi yakalayan Hansi Flick’in öğrencileri, bu seriyi sekiz maça çıkararak şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Avrupa kupaları mücadelesi veren Celta Vigo ise sürpriz yaparak ilk beş takibini sürdürmek niyetinde. Sezonun ilk yarısında oynanan gollü mücadeleyi Barcelona deplasmanda 4-2 kazanmıştı. Peki, Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 17:12
İspanya'da şampiyonluk geri sayımı sürerken Barcelona, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. İç sahada bu sezon kaybetmeyen Katalan devi, maç başına 3.19 gol ortalamasıyla hücumda durdurulamaz bir görüntü sergiliyor. Barcelona, taraftarı önünde erken bir skor bularak Celta'nın direncini kırmak istiyor. Konuk ekip ise bu sezon sergilediği cesur futbolla Avrupa potasına tutunmayı başardı. 44 puanla 6. sırada yer alan Galiçya ekibi, son haftalarda savunmada yaşadığı sorunlara rağmen hücumda etkili olmaya çalışıyor. İşte Barcelona-Celta Vigo maçının detayları!

Barcelona-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 32. haftası kapsamındaki Barcelona-Celta Vigo maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Barcelona-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Celta Vigo mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Celta Vigo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Fermin; Torres

Celta Vigo: Radu; Alonso, Starfelt, Rodriguez; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Lopez; Iglesias, Jutgla

